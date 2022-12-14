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Скоро все вернется в ценовую норму: экономист Беляев о падении стоимости нефти Urals

Экономика
Скоро все вернется в ценовую норму: экономист Беляев о падении стоимости нефти Urals

Вероятнее всего спад стоимости российского сорта нефти Urals спровоцировала турбулентность на рынке энергоносителей, вызванная санкционным давлением ЕС. В ближайшей перспективе цены вернутся в норму. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал финансовый аналитик Михаил Беляев.

Сегодня, 14 декабря, Международное энергетическое агентство сообщило о падении цен на российскую нефть марки Urals в северо-западной Европе в начале декабря на 30 долларов – до 43 долларов за баррель.

Скоро все вернется в ценовую норму: экономист Беляев о падении стоимости нефти Urals
«Это было чисто конъюнктурное падение цен на сорт Urals. Дело в том, что нефть потребляется по сортам в зависимости от того, какой сорт в данный момент находится в спросе — на него формируется цена. Причем спотовая цена, то есть та, которая сейчас существует на рынке — сиюминутная купля-продажа. И определенные сорта нефти могут испытывать взлет или падение. Как правило Urals используют на нефтеперерабатывающих заводах в определенной смеси и в определенных пропорциях. Вполне возможно, что именно на этот момент потребность именно в этом сорте нефти упала, учитывая, что были сформированы определенные запасы, которые позволили пережить неопределенность. Кроме того, это и реакция на введение потолка цен. То есть рынок должен был взять паузу, чтобы воспринять новую ситуацию, воспринять новые реалии и уже потом действовать и адаптироваться к новым условиям. И мы видим, что цена восстанавливается. В ближайшее время она выйдет на привычные для нас ценовые рубежи. А это, в общем-то, такой конъюнктурный момент реакции рынка на определенный информационный фон и регулятивные действия со стороны от коллективного Запада», — рассказал эксперт.

При этом ряд экспертов полагает, что такая картина цен могла сложиться в результате чрезмерно мягкой реакции Москвы на введенный Западом потолок цен на российскую нефть.
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