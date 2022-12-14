Должное уважение к героизму: Вассерман рассказал, почему тела пилотов ЧВК «Вагнер» вернули с почестями

Не все украинские военные разучились уважать настоящих героев, даже если те являются их противниками.
Украинские переговорщики уважают ЧВК «Вагнер» и потому согласились положить флаги на гробы героических летчиков, переданные накануне «музыкантам». Такое предположение в беседе с международной редакцией ФАН высказал политолог и публицист Анатолий Вассерман.
Летчики Александр Антонов и Владимир Никишин составляли экипаж бомбардировщика Су-24М из авиакрыла «вагнеровцев». В ходе боевого вылета их самолет был подбит в районе города Бахмут, после чего капитан и штурман решили направить падающую машину на колонну бронетехники Вооруженных сил Украины. Тем самым погибшие герои остановили попытку прорыва ВСУ и дали сослуживцам возможность удержать позиции.
Накануне их тела вернули на Родину, причем благодаря усилиям российской переговорной группы на их гробы при этом возложили флаги РФ и ЧВК «Вагнер». Вассерман отметил, что нельзя сказать с уверенностью, почему украинская сторона согласилась воздать летчикам определенные почести.
«Полагаю, ЧВК "Вагнер" — очень серьезная группа, которая за неуважение может и наказать», — сказал он.
Кроме того, мог повлиять и простой человеческий фактор: не все бойцы Вооруженных сил Украины и их командиры — палачи, как те, кто пытал и расстреливал российских военнопленных. Возможно, полагает Вассерман, в процессе обмена просто участвовали более вменяемые люди.
«Все-таки большинство граждан Украины — русские. И многие из них проявляют должное уважение к героизму», — предположил спикер.
Как сообщается, одним из первых на Родине тела пилотов встретил петербургский предприниматель Евгений Пригожин. Некоторые источники называют его основателем ЧВК «Вагнер».
«Привезли наших боевых товарищей, вернули их домой. Вернули достойно, с уважением. Уважает их вся страна, уважаем мы, уважает противник. Теперь они снова с нами. Это важно», — отметил предприниматель.
Помимо тел погибших героев, «вагнеровцы» вытащили из заточения протоиерея Андрея Павленко, настоятеля Свято-Тихвинского собора города Лисичанска. Ранее он был задержан украинскими спецслужбами и осужден на 12 лет тюрьмы по обвинению в госизмене. В Киеве считали, что священнослужитель передавал российским подразделениям сведения о перемещениях и численности ВСУ.