Должное уважение к героизму: Вассерман рассказал, почему тела пилотов ЧВК «Вагнер» вернули с почестями

Кроме того, мог повлиять и простой человеческий фактор: не все бойцы Вооруженных сил Украины и их командиры — палачи, как те, кто пытал и расстреливал российских военнопленных. Возможно, полагает Вассерман, в процессе обмена просто участвовали более вменяемые люди.