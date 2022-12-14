«Шольц это не немцы»: профессор Фокин назвал канцлера Германии «временной фигурой»

Олаф Шольц, возглавляющий Правительство ФРГ, утверждает, что Евросоюз единодушен в отношении Украины, но при этом федеральный канцлер Германии предостерег страны ЕС от блокировки финансовой поддержки киевского режима.
Немцы — люди деловые и умеющие считать деньги. Как получилось, что они теперь в ущерб себе оказывают финансовую поддержку Украине и принуждают к тому же других участников ЕС, поинтересовалась корреспондент ФАН у профессора, доктора исторических наук, эксперта по Германии Сергея Фокина.
«Шольц — это не немцы. Конечно, разные бывают немцы. Есть восточные, есть баварцы, саксонцы и другие. А Шольц — это не немцы. Восточные немцы вообще категорически против, чтобы хоть евроцент шел на Украину. Вы же знаете, демонстрации проходят и в Дрездене, и в Лейпциге, и в Берлине. А Шольц — это не Германия. Он временная фигура, и тем более поддержкой он не пользуется. Пытается сыграть и нашим, и вашим, и американцам — чтоб его не скинули. Поэтому в его поведении ничего неожиданного нет. Немец считать деньги умеет. Но не Шольц», — заключил профессор.
Ранее Сергей Фокин заявил, что сильная Германия жаждет ядерного оружия, но НАТО этого не допустит.