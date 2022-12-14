«Шольц это не немцы»: профессор Фокин назвал канцлера Германии «временной фигурой»

Немцы — люди деловые и умеющие считать деньги. Как получилось, что они теперь в ущерб себе оказывают финансовую поддержку Украине и принуждают к тому же других участников ЕС, поинтересовалась корреспондент ФАН у профессора, доктора исторических наук, эксперта по Германии Сергея Фокина.