После выступления Беглова чиновников могут начать наказывать за плохие «прямые» линии

Региональные власти необходимо наказывать за плохую организацию «прямых» линий. Такое мнение ФАН высказал депутат Государственной думы Василий Власов.
Ранее Василий Власов отправил председателю комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову предложение о введении ответственности для высших должностных лиц субъектов РФ за ненадлежащее исполнение или фальсификацию «прямых» линий.
Он напомнил, что 30 июня 2021 года был утвержден перечень поручений Владимира Путина, согласно которым органам исполнительной власти, губернаторам регионов необходимо организовать проведение регулярных «прямых» линий с местными жителями.
«Мы сталкиваемся с ситуациями, одна недавно произошла в Петербурге («прямая» линия губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. — Прим. ФАН), когда губернатор пытается выдать желаемое за действительное, проводя такую линию не в прямом эфире. Ведь смысл «прямой» линии в том, что она проходит в прямом эфире и жители Петербурга и других субъектов могут задать какой-то острый вопрос. И тут же губернатор даст поручение, чтобы соответствующее ведомство разобралось в этой ситуации. Если происходит ненадлежащее исполнение или фальсификация «прямой» линии, то это равносильно тому, что губернатор не исполняет и не отвечает на обращение граждан. Или не проводит приемы, или пытается фальсифицировать проведение «прямой» линии и открытого диалога с гражданами», — пояснил Василий Власов.
Депутат выразил надежду, что на площадке комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству получится собрать экспертные мнения, которые помогут составить соответствующий закон. Он будет заключаться в том, что «прямые» линии с жителями региона в прямом эфире — обязанность. По мнению политика, за невыполнение — серьезные штрафные санкции.
«Когда Беглов работает 40 минут, а говорит, что два часа, тут возникает много вопросов. Если там были какие-то ДДОС-атаки, как сообщает пресс-служба, тогда давайте еще одну «прямую» линию проводить. Почему у всех все работает, а у администрации Санкт-Петербурга не работает? Должен быть открытый диалог. Одно дело фильм, записанный заранее, другое — вопросы и ответы в прямом эфире. Вот все эти вещи необходимо прописать», — добавил Василий Власов.
Петербуржцы стали свидетелями крупнейшего провального мероприятия с участием губернатора Александра Беглова. 10 декабря глава города провел «прямую» линию, в рамках которой ответил на скопившиеся от граждан вопросы. Однако в рамках беседы никакого интерактива с петербуржцами не было, а сам Беглов отвечал на вопросы Инны Карпушиной.