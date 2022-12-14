После выступления Беглова чиновников могут начать наказывать за плохие «прямые» линии

Депутат выразил надежду, что на площадке комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству получится собрать экспертные мнения, которые помогут составить соответствующий закон. Он будет заключаться в том, что «прямые» линии с жителями региона в прямом эфире — обязанность. По мнению политика, за невыполнение — серьезные штрафные санкции.