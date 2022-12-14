События в Донбассе на 15:00 14 декабря: освобождена большая часть Водяного, ВСУ ударили по колонии в Горловке

ВСУ продолжают обстреливать как позиции ВС РФ, так и мирные населенные пункты. В частности, только за первую половину дня по Донецку ударило не менее 74 снарядов из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, под огнем оказались Майорск, Красный Партизан, Минеральное, Горловка и Ясиноватая. При этом удары пришлись и по Мичуринской исправительной колонии в Горловке. Повреждены общежитие, почта и кровля колонии, информация о пострадавших отсутствует.