Международная редакция ФАН рассказывает о главных событиях в Донбассе в рамках спецоперации ВС России к этому часу.
Российские подразделения планомерно развивают успехи, достигнутые на нескольких участках фронта в Донбассе. В районе Марьинки Донецкой Народной Республики (ДНР), в центре которой продолжаются бои, ВС РФ заняли трассу, идущую в направлении Красногоровки, перерезав линии снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под Авдеевкой подразделения 59-й бригады ВСУ пытаются остановить постепенное продвижение российских войск у населенного пункта Пески и Первомайского.
Как сообщает Минобороны, удалось установить контроль над большей частью Водяного на Донецком направлении. Здесь были ликвидированы около 50 украинских военнослужащих, танк, 3 бронемашины и 4 автомобиля.
Также российские бойцы смогли захватить опорный пункт противника под Соледаром. Еще один укрепрайон они штурмуют в Опытном.
В Бахмуте же силы добровольцев из ЧВК «Вагнер» продолжаются уличные бои в восточной части города, где они смогли потеснить украинских военнослужащих. Северо-восточнее города ВС РФ удалось продвинуться в направлении Подгородного.
В районе Стельмаховки Луганской Народной Республики наши войска нанесли удар по колонне резервов ВСУ. Также предотвращены несколько попыток штурма позиций ВС РФ украинскими войсками на Лиманском направлении.
Народная милиция ДНР сообщила, что при поддержке российской армии ликвидировала два танка и четыре бронемашины, а также свыше 20 украинских военнослужащих. В свою очередь, в Луганске заявили об уничтожении 65 человек личного состава противника, 2 танков, 3 бронетранспортеров, артиллерийской установки и 17 автомобилях.
ВСУ продолжают обстреливать как позиции ВС РФ, так и мирные населенные пункты. В частности, только за первую половину дня по Донецку ударило не менее 74 снарядов из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, под огнем оказались Майорск, Красный Партизан, Минеральное, Горловка и Ясиноватая. При этом удары пришлись и по Мичуринской исправительной колонии в Горловке. Повреждены общежитие, почта и кровля колонии, информация о пострадавших отсутствует.