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Глава подрядчика Первого канала обвиняется в хищении 500 млн рублей, выделенных на ЧМ в России

Происшествия
Глава подрядчика Первого канала обвиняется в хищении 500 млн рублей, выделенных на ЧМ в России

Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве с крупным хищением. Под статью попала глава телекомпании - подрядчика Первого канала. Подельником является ее супруг, сообщил ТАСС.

Следователи считают, что сумма украденных денег достигала полумиллиарда рублей. Средства выделялись в рамках проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Подрядчик был обязан заниматься проведением мероприятий в рамках международного состязания. Фигуранты якобы вывели указанную сумму в оффшоры или обналичили.
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