Глава подрядчика Первого канала обвиняется в хищении 500 млн рублей, выделенных на ЧМ в России

Следователи считают, что сумма украденных денег достигала полумиллиарда рублей. Средства выделялись в рамках проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Подрядчик был обязан заниматься проведением мероприятий в рамках международного состязания. Фигуранты якобы вывели указанную сумму в оффшоры или обналичили.