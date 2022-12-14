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МО РФ сообщило об отражении атаки штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении

Армия
МО РФ сообщило об отражении атаки штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные отразили атаку трех штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении. Под огнем артиллерии противник потерял десятки солдат.

Об очередной попытке ВСУ продвинуться в ЛНР сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. На Южно-Донецком направлении украинские войска также попытались провести контратаку, однако получили жесткий отпор.

По словам Конашенкова, в ДНР противник потерял всего за сутки боевых действий 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
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