Хакеры взломали архив начальника Генштаба ВСУ и обнародовали потери украинской армии

Хакеры из группировки Anarchist Kombatant взломали архив начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Шаптала и обнародовали потери украинской стороны при спецоперации.
О взломе в среду сообщил Telegram-канал Mash. Хакеры выяснили, что 30 ноября в Киеве пропавшими без вести были признаны 35 382 военнослужащих, чьи тела остались на поле боя.
Большая часть пропавших числилась в Сухопутных войсках ВСУ, их данные заняли 667 листов. На втором месте по потерям находятся отряды теробороны, десантно-штурмовые войска и силы специальных операций.