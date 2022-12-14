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Хакеры взломали архив начальника Генштаба ВСУ и обнародовали потери украинской армии

Армия
Хакеры взломали архив начальника Генштаба ВСУ и обнародовали потери украинской армии

Хакеры из группировки Anarchist Kombatant взломали архив начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Шаптала и обнародовали потери украинской стороны при спецоперации.

О взломе в среду сообщил Telegram-канал Mash. Хакеры выяснили, что 30 ноября в Киеве пропавшими без вести были признаны 35 382 военнослужащих, чьи тела остались на поле боя.

Большая часть пропавших числилась в Сухопутных войсках ВСУ, их данные заняли 667 листов. На втором месте по потерям находятся отряды теробороны, десантно-штурмовые войска и силы специальных операций.
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