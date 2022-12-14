Глава минобороны Финляндии станет первым мужчиной-министром в отпуске по уходу за ребенком

Кайкконнен имеет двое детей, младшему из которых полгода. Политик подчеркнул, что, несмотря на важность его работы, семья всегда должна оставаться на первом месте. Дети остаются малышами совсем недолгое время, поэтому министр хочет сохранить воспоминания об этом периоде взросления не только по фотографиям.