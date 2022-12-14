Глава минобороны Финляндии станет первым мужчиной-министром в отпуске по уходу за ребенком

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен почти на два месяца уйдет в отпуск по уходу за ребенком, сообщила председатель Центристской партии Анника Саарикко.
Место главы МО займет Мика Линтиля. Министр экономики совместит две должности на время отсутствия Киайкконена. Глава МО Финляндии станет первым мужчиной в правительстве страны, который возьмет отпуск по уходу за ребенком, сообщила депутат Центристской партии Ханна Косонен.
Кайкконнен имеет двое детей, младшему из которых полгода. Политик подчеркнул, что, несмотря на важность его работы, семья всегда должна оставаться на первом месте. Дети остаются малышами совсем недолгое время, поэтому министр хочет сохранить воспоминания об этом периоде взросления не только по фотографиям.