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АиФ: Китай и США рвут на части Европу на фоне энергокризиса

Политика
АиФ: Китай и США рвут на части Европу на фоне энергокризиса

Энергокризис в Европе обернулся деиндустриализацией и экономическим опустошением. Об этом написало издание «АиФ».

Автор материала отметил, что США и Китай рвут на части Европу на фоне появившихся проблем. Стоимость газа на европейских рынках снизилась, однако показатель все равно в несколько раз выше долгосрочных средних значений. Газовые компании успешно этим пользуются, реализуя свой товар в четыре раза дороже, чем собственным потребителям. В качестве примера автор привел США.

Однако такая обстановка выгодна не только Вашингтону, но и Китаю. Европейские бизнесмены, которые приостановили свою деятельность, вспомнили о производственной площадке в виде Китая. Пекин также не против иностранных предпринимателей.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что девятый пакет антироссийских санкций обернется для Евросоюза катастрофическими последствиями.
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