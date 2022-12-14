АиФ: Китай и США рвут на части Европу на фоне энергокризиса

Автор материала отметил, что США и Китай рвут на части Европу на фоне появившихся проблем. Стоимость газа на европейских рынках снизилась, однако показатель все равно в несколько раз выше долгосрочных средних значений. Газовые компании успешно этим пользуются, реализуя свой товар в четыре раза дороже, чем собственным потребителям. В качестве примера автор привел США.