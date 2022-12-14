Марочко сообщил о проблемах ВСУ из-за некачественных боеприпасов

Украинские военные начали чаще страдать от собственных боеприпасов из-за низкого качества, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
В беседе с ТАСС офицер рассказал, что из-за дефицита ВСУ вынуждены использовать боеприпасы кустарного производства или с истекшим сроком годности. Также небольшими партиями начали поступать новые снаряды, но они приходят с некачественной обработкой.
По словам Марочко, полученные ВСУ 120-миллиметровые мины в 30% случаев либо не срабатывают, либо происходит подрыв в стволе миномета. Из-за этого личный состав получает увечья или погибает на месте.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что на позициях ВСУ произошла перестрелка между батальонами. Марочко объясняет это плохой связью либо разборками между наемниками, передает «Царьград».