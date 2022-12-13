Власти Азербайджана перекрыли экспорт газа из Армении в Нагорный Карабах

Азербайджан перекрыл подачу природного газа в Нагорный Карабах по единственному газопроводу из Армении, сообщил единый информационный центр Нагорно-Карабахской республики.
Учитывая погодные условия, это расценивается как гуманитарный и экономический терроризмом, говорится в заявлении.
Трубопровод из Армении находится под контролем азербайджанского оператор «Азеригаз». В марте Ереван обвинил Баку в перекрытии газопровод: тогда без газа остался город Шуша с населением 120 тысяч человек.
Два месяца назад жители Азербайджана, представившиеся «экоактивистами», заблокировали Лачинский коридор — единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах и Армению.