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Власти Азербайджана перекрыли экспорт газа из Армении в Нагорный Карабах

Экономика
Власти Азербайджана перекрыли экспорт газа из Армении в Нагорный Карабах

Азербайджан перекрыл подачу природного газа в Нагорный Карабах по единственному газопроводу из Армении, сообщил единый информационный центр Нагорно-Карабахской республики.

Учитывая погодные условия, это расценивается как гуманитарный и экономический терроризмом, говорится в заявлении.

Трубопровод из Армении находится под контролем азербайджанского оператор «Азеригаз». В марте Ереван обвинил Баку в перекрытии газопровод: тогда без газа остался город Шуша с населением 120 тысяч человек.

Два месяца назад жители Азербайджана, представившиеся «экоактивистами», заблокировали Лачинский коридор — единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах и Армению.
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