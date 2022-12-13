В Словакии открылся первый центр по ремонту военной техники НАТО, переданной Украине

Немецкая оружейная компания Krauss-Maffei Wegmann открыла в Словакии, недалеко от границы с Украиной, первый центр по ремонту военной техники, переданной странами Запада ВСУ. Об этом заявил представитель минобороны Германии по вопросам Украины Кристиан Фрейдинг.