«Коммерсантъ» указал на желание Запада увидеть начало переговоров России и Украины

Лидеры западных государств ждут начала переговоров между Россией и Украиной. Об этом говорится в материале издания «Коммерсантъ».
Авторы публикации отметили, что хоть на Западе и хотят продвижения диалога Киева и Москвы, страны не торопят начало переговоров. Журналисты напомнили о недавнем заявлении президента Франции Эммануэля Макрона касательно конфликта на Украине. Слова главы государства не оставили равнодушными лидеров других государств.
Высказывание Макрона о разнящейся цене конфликта для отдельных стран поддержал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он также призвал снять санкции с России. Вместе с этим за продвижение переговоров Москвы и Киева выступают Будапешт, Париж и другие западные столицы. Однако власти России и Украины пока не готовы к началу диалога.
Ранее в ООН прокомментировали удар украинских войск по российским военным аэродромам в Саратовской и Рязанской областях. Представитель офиса генсека организации Стефани Тремблей напомнила о необходимости прекращения огня.