«Коммерсантъ» указал на желание Запада увидеть начало переговоров России и Украины

Высказывание Макрона о разнящейся цене конфликта для отдельных стран поддержал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он также призвал снять санкции с России. Вместе с этим за продвижение переговоров Москвы и Киева выступают Будапешт, Париж и другие западные столицы. Однако власти России и Украины пока не готовы к началу диалога.