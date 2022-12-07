Отец Иоанн рассказал, почему Израиль может аннулировать гражданство Галкина и Пугачевой

Израильские власти могут лишить певицу Аллу Пугачеву и юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом в России) гражданства страны. Это может произойти из-за венчания артистов в московском храме в 2017 году, сообщил местный канал 13tv.
При этом ситуацию прокомментировал священник Иоанн Островский. Он признал, что ему сложно судить о настоящих причинах возможного аннулирования паспортов Пугачевой и Галкина.
Однако, по словам отца Иоанна, вера может иметь главенствующую роль в Израиле. Если комик не менял религию и следует иудаизму, то венчаться в православной церкви ему запрещено. Об этом священник рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
В то же время Россия придерживается концепции свободы вероисповедания. У граждан есть право самостоятельно выбирать, какой религии следовать и какую церковь посещать. При этом Островский не исключил, что в деле Галкина и Пугачевой есть другие «подводные камни» помимо веры.
Ранее музыкальный продюсер Павел Рудченко рассказал, что Алла Пугачева и Лайма Вайкуле раскрутились благодаря государству. Таким образом критик ответил на заявление латвийской певицы о том, что они с коллегой якобы кормили весь СССР.