Отец Иоанн рассказал, почему Израиль может аннулировать гражданство Галкина и Пугачевой

Однако, по словам отца Иоанна, вера может иметь главенствующую роль в Израиле. Если комик не менял религию и следует иудаизму, то венчаться в православной церкви ему запрещено. Об этом священник рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».