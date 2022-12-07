Ученые Чикагского университета объяснили феномен более сильных штормов в Южном полушарии

Южное полушарие оказалось более штормовым, чем Северное. Объяснение этому феномену впервые смогли дать ученые из Чикагского университета.
Суровость штормов в Южном полушарии удалось доказать при помощи спутниковых данных. В этих местах наблюдается сильное струйное течение, интенсивные погодные явления. Для более детального объяснения причин ученым потребовались не только спутниковые данные, но и результаты наблюдений. Всю известную информацию они объединили в климатическую модель, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences.
Оказалось, что на штормы влияют горные хребты. Из-за них нарушается воздушный поток. Их в Северном полушарии много, поэтому и подобных погодных явлений там наблюдается реже.
Второй фактор связан с циркуляцией океана. Вода «тонет» в Арктике, а поднимается лишь у Антарктиды. Затем она течет у поверхности и несет с собой энергию. Она создает разницу между полушариями.