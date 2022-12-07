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Ученые Чикагского университета объяснили феномен более сильных штормов в Южном полушарии

Общество
Ученые Чикагского университета объяснили феномен более сильных штормов в Южном полушарии

Южное полушарие оказалось более штормовым, чем Северное. Объяснение этому феномену впервые смогли дать ученые из Чикагского университета.

Суровость штормов в Южном полушарии удалось доказать при помощи спутниковых данных. В этих местах наблюдается сильное струйное течение, интенсивные погодные явления. Для более детального объяснения причин ученым потребовались не только спутниковые данные, но и результаты наблюдений. Всю известную информацию они объединили в климатическую модель, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences.

Оказалось, что на штормы влияют горные хребты. Из-за них нарушается воздушный поток. Их в Северном полушарии много, поэтому и подобных погодных явлений там наблюдается реже.

Второй фактор связан с циркуляцией океана. Вода «тонет» в Арктике, а поднимается лишь у Антарктиды. Затем она течет у поверхности и несет с собой энергию. Она создает разницу между полушариями.
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