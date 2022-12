Ученые Чикагского университета объяснили феномен более сильных штормов в Южном полушарии

Суровость штормов в Южном полушарии удалось доказать при помощи спутниковых данных. В этих местах наблюдается сильное струйное течение, интенсивные погодные явления. Для более детального объяснения причин ученым потребовались не только спутниковые данные, но и результаты наблюдений. Всю известную информацию они объединили в климатическую модель, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences.