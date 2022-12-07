Пассажиров потерявшегося катера на воздушной подушке спасли под Красноярском

Катер на воздушной подушке с двумя пациентами пропал по пути в больницу в Красноярском крае. В этот день наблюдалась сильная пурга, из-за чего видимость на реке была почти нулевая.
Водитель катера перепутал направление реки Чулым, в результате чего судно отплыло на 100 километров от ближайшего населенного пункта. Еще одна проблема была связана с отсутствием топлива на лодке.
Первыми тревогу забили сотрудники больницы, которые не дождались пациентов в назначенное время. Они обратились к спасателям и полицейским, которые смогли найти судно недалеко от села Новобирилюссы. Сейчас здоровью водителя катера и его пассажирам ничего не угрожает, заявила Пятому каналу официальный представитель МВД России Ирина Волк.