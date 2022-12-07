Пассажиров потерявшегося катера на воздушной подушке спасли под Красноярском

Первыми тревогу забили сотрудники больницы, которые не дождались пациентов в назначенное время. Они обратились к спасателям и полицейским, которые смогли найти судно недалеко от села Новобирилюссы. Сейчас здоровью водителя катера и его пассажирам ничего не угрожает, заявила Пятому каналу официальный представитель МВД России Ирина Волк.