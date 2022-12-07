Суд присяжных признал две компании Дональда Трампа виновными в мошенничестве

Компании Trump Corp. и Trump Payroll Corp. бывшего президента США Дональда Трампа виновны в налоговом мошенничестве и фальсификации документов. Такое решение принял суд присяжных Манхэттена, передает телеканал CNN.
Присяжные пришли к выводу, что обе компании на протяжении 15 лет участвовали в схеме обмана американских налоговых органов. В связи с их признали виновными по всем выдвинутым против них обвинениям.
Дональд Трамп и члены его семьи не являются фигурантами этого дела. Им не были предъявлены какие-либо обвинения, уточняет RT.
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