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Суд присяжных признал две компании Дональда Трампа виновными в мошенничестве

Политика
Суд присяжных признал две компании Дональда Трампа виновными в мошенничестве

Компании Trump Corp. и Trump Payroll Corp. бывшего президента США Дональда Трампа виновны в налоговом мошенничестве и фальсификации документов. Такое решение принял суд присяжных Манхэттена, передает телеканал CNN.

Присяжные пришли к выводу, что обе компании на протяжении 15 лет участвовали в схеме обмана американских налоговых органов. В связи с их признали виновными по всем выдвинутым против них обвинениям.

Дональд Трамп и члены его семьи не являются фигурантами этого дела. Им не были предъявлены какие-либо обвинения, уточняет RT.

Ранее в Аргентине осудили вице-президента страны Кристину Фернандес Киршнер. Она проходит в статусе обвиняемой по делу о коррупции.
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