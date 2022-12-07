Португалия разгромила Швейцарию и вышла в 1/4 финала ЧМ в Катаре

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду в этот раз не смог поразить ворота соперника. Спортсмен вышел на замену лишь на 74-й минуте, когда счет уже был 5:1 в пользу португальцев. При этом матч против Швейцарии стал для него 21-м за национальную команду в рамках чемпионатов мира. По этому показателю Роналду сравнялся с аргентинцем Диего Марадоной, поляком Владиславом Жмудой и немцем Уве Зеелером.