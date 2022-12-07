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Португалия разгромила Швейцарию и вышла в 1/4 финала ЧМ в Катаре

Спорт
Португалия разгромила Швейцарию и вышла в 1/4 финала ЧМ в Катаре

Сборная Португалии одержала крупную победу над швейцарской командой в матче 1/8 финала мундиаля в Катаре. Игра завершилась со счетом 6:1 в пользу подопечных Фернанду Сантуша.

Встреча состоялась на стадионе «Лусаил Айконик». Среди португальцев хет-трик оформил нападающий Гонсалу Рамуш. Также результативными действиями отличились защитники Рафаэл Геррейру, Пепе и форвард Рафаэл Леау в дополнительное время.

Единственный гол в составе сборной Швейцарии забил защитник Мануэль Аканджи, пишет RT.

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду в этот раз не смог поразить ворота соперника. Спортсмен вышел на замену лишь на 74-й минуте, когда счет уже был 5:1 в пользу португальцев. При этом матч против Швейцарии стал для него 21-м за национальную команду в рамках чемпионатов мира. По этому показателю Роналду сравнялся с аргентинцем Диего Марадоной, поляком Владиславом Жмудой и немцем Уве Зеелером.

Теперь сборной Португалии предстоит встретиться с марокканцами в 1/4 финала турнира. Последние обыграли команду из Испании в серии пенальти.
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