«Амедиа Продакшн» заявила о сохранении зарубежной музыки в российских фильмах

Зарубежная музыка не исчезнет из российских фильмов производства «Амедиа Продакшн». Такое заявление сделали представители кинокомпании.
Организация опровергла слухи об удалении иностранной музыки из своих проектов. «Амедиа Продакшн» заверила, что у компании есть лицензия на использование ранее купленных композиций, пишет ТАСС.
Руководство кинокомпании добавило, что в проектах чаще всего используется музыка российских исполнителей. Этой практики «Амедиа Продакшн» намерена придерживаться и дальше.
Ранее информацию об удалении зарубежной музыки из российских фильмов распространил Telegram-канал Mash. По информации источника, онлайн-кинотеатры избавляются от треков в проектах из-за отказа иностранных лейблов продавать права на использование композиций.