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Французам озвучили рекомендации по срубу деревьев для обогрева домов

Общество
Французам озвучили рекомендации по срубу деревьев для обогрева домов

Некоторые СМИ во Франции начали публиковать для граждан рекомендации по срубу деревьев для обогрева зимой. Такая мера связана с ростом цен на энергоресурсы в стране.

Посвященный срубу деревьев материал вышел во вторник на телеканале BFMTV. В нем говорится, что стоимость одного кубометра дров во Франции выросла с 65 до 90 евро. В связи с этим многим домохозяйствам больше не по карману данный вид топлива.

Наиболее очевидным решением для французов остается самостоятельно отправиться в лес, чтобы нарубить дров. Телеканал сравнил происходящее с образом жизни людей в средние века.

СМИ также предупредили, что срубать можно только деревья, диаметр которых больше 35 сантиметров. В противном случае граждан ожидает штраф размером в 1500 евро.
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