Французам озвучили рекомендации по срубу деревьев для обогрева домов

Посвященный срубу деревьев материал вышел во вторник на телеканале BFMTV. В нем говорится, что стоимость одного кубометра дров во Франции выросла с 65 до 90 евро. В связи с этим многим домохозяйствам больше не по карману данный вид топлива.

