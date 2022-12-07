Французам озвучили рекомендации по срубу деревьев для обогрева домов

Некоторые СМИ во Франции начали публиковать для граждан рекомендации по срубу деревьев для обогрева зимой. Такая мера связана с ростом цен на энергоресурсы в стране.
Посвященный срубу деревьев материал вышел во вторник на телеканале BFMTV. В нем говорится, что стоимость одного кубометра дров во Франции выросла с 65 до 90 евро. В связи с этим многим домохозяйствам больше не по карману данный вид топлива.
Наиболее очевидным решением для французов остается самостоятельно отправиться в лес, чтобы нарубить дров. Телеканал сравнил происходящее с образом жизни людей в средние века.
СМИ также предупредили, что срубать можно только деревья, диаметр которых больше 35 сантиметров. В противном случае граждан ожидает штраф размером в 1500 евро.