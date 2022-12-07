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Двое военнослужащих ЛНР вернулись в Россию в ходе обмена пленными с Украиной

Армия
Двое военнослужащих ЛНР вернулись в Россию в ходе обмена пленными с Украиной

Россия провела очередной обмен пленными с Украиной, в результате чего домой вернулись двое военнослужащих из Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом РИА Новости рассказала уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

Сейчас солдаты, освобожденные из плена, находятся на лечении. Всего по итогам переговоров между Москвой и Киевом в Россию вернулись 60 военнослужащих. Всем им угрожала смертельная опасность в плену.

Минобороны РФ 6 декабря показывало видео возвращения бойцов российских вооруженных сил на родину. Их ждет медицинское обследование и реабилитация.
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