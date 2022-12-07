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МИД России иронично пожелал Собчак удачи на поприще защитницы прав израильтян

Политика
МИД России иронично пожелал Собчак удачи на поприще защитницы прав израильтян

Министерство иностранных дел России понадеялось, что журналистка Ксения Собчак сможет справиться с ролью защитницы прав израильтян. Ироничный пост по поводу смены гражданства экс-ведущей «Дома-2» появился в Telegram-канале ведомства.

Дипломаты напомнили, что не так давно представительница СМИ получила израильский паспорт. После этого, отметили в МИД, желания заботиться о россиянах у Ксении Собчак «поубавилось». При этом все давно знали о неискренности этого стремления, добавили в ведомстве.

В связи с этим МИД пожелал Ксении Собчак успеха в качестве защитницы прав граждан Израиля. Дипломаты выразили надежду на то, что справится с этой ролью у нее «получится чуть лучше». Также они посоветовали журналистке не материться, таким образом ответив на один из оскорбительных постов в ее социальных сетях.

Ранее звезду «Дома-2» раскритиковал телеведущий Владимир Соловьев. Журналист назвал младшую коллегу «трусливым созданием», поставив ей в пример певицу Ольгу Бузову.
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