МИД России иронично пожелал Собчак удачи на поприще защитницы прав израильтян

Министерство иностранных дел России понадеялось, что журналистка Ксения Собчак сможет справиться с ролью защитницы прав израильтян. Ироничный пост по поводу смены гражданства экс-ведущей «Дома-2» появился в Telegram-канале ведомства.
Дипломаты напомнили, что не так давно представительница СМИ получила израильский паспорт. После этого, отметили в МИД, желания заботиться о россиянах у Ксении Собчак «поубавилось». При этом все давно знали о неискренности этого стремления, добавили в ведомстве.
В связи с этим МИД пожелал Ксении Собчак успеха в качестве защитницы прав граждан Израиля. Дипломаты выразили надежду на то, что справится с этой ролью у нее «получится чуть лучше». Также они посоветовали журналистке не материться, таким образом ответив на один из оскорбительных постов в ее социальных сетях.
Ранее звезду «Дома-2» раскритиковал телеведущий Владимир Соловьев. Журналист назвал младшую коллегу «трусливым созданием», поставив ей в пример певицу Ольгу Бузову.