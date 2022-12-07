МИД России иронично пожелал Собчак удачи на поприще защитницы прав израильтян

В связи с этим МИД пожелал Ксении Собчак успеха в качестве защитницы прав граждан Израиля. Дипломаты выразили надежду на то, что справится с этой ролью у нее «получится чуть лучше». Также они посоветовали журналистке не материться, таким образом ответив на один из оскорбительных постов в ее социальных сетях.