Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

Взрыв прогремел на территории Днепропетровска вечером 6 декабря. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
На территории Украины продолжают объявлять воздушную тревогу. По данным местного издания, сирены прозвучали в Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях.
В подконтрольной Киеву части Запорожья сработала система противовоздушной обороны. Как отметили в издании, в Днепропетровске прозвучал взрыв после объявленной ранее воздушной тревоги. Информация о пострадавших и жертвах не приводится.