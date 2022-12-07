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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

Происшествия
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

Взрыв прогремел на территории Днепропетровска вечером 6 декабря. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

На территории Украины продолжают объявлять воздушную тревогу. По данным местного издания, сирены прозвучали в Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях.

В подконтрольной Киеву части Запорожья сработала система противовоздушной обороны. Как отметили в издании, в Днепропетровске прозвучал взрыв после объявленной ранее воздушной тревоги. Информация о пострадавших и жертвах не приводится.

Ранее на территории Кривого Рога прогремел взрыв. По информации местных властей, под ракетный удар попал объект промышленной инфраструктуры. Детали случившегося неизвестны, пишет RT.
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