Небензя напомнил ЮНИСЕФ об украинском сайте «Миротворец» с данными более 300 детей

Персональные данные 327 детей внесены в базу украинского сайта «Миротворец». Какие действия в связи с этим предприняла ЮНИСЕФ, поинтересовался постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ организации.
На сайте публикуются данные граждан, которых Киев считает врагами Украины, отметил он. В последствии подобные «наводки» могут использоваться для травли, преследования и даже физического устранения.
По словам Небензи, Россия сообщила о «Миротворце» еще в июле, однако какой-либо реакции не последовало. В связи с этим Москва вновь вынуждена напомнить ООН и, в частности, ЮНИСЕФ о деятельности сайта.
«Чести» попасть на «Миротворец» удостоилась и юная писательница из Луганска Фаина Савенкова. Об этом она рассказала в эфире американского шоу The Politics of Survival.