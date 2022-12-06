Пригожин назвал «хамскими» обвинения о требовании заплатить за строительство «Линии Вагнера»

Кроме того, Пригожин ответил на появившиеся в СМИ слухи о том, что он якобы предложил высокую цену за строительство «Линии Вагнера». Предприниматель подчеркнул, что никогда не просил ни у кого денег. Подобные заявления он назвал хамскими, объявив, что его юристы будут внимательно изучать источники этих слов. Бизнесмен также отметил, что построенная в Белгородской области часть оборонительных сооружений была возведена исключительно за его счет.