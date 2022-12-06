Пригожин назвал «хамскими» обвинения о требовании заплатить за строительство «Линии Вагнера»

Бизнесмен Евгений Пригожин назвал «хамскими» недостоверные заявления о том, что он требовал у белгородских властей выделить средства на строительство «Линии Вагнера».
По данным ряда СМИ, в администрации Белгорода якобы отказали бизнесмену Евгению Пригожину в строительстве оборонительной линии на границе с Украиной, поскольку он «просил выделить на это несколько миллиардов рублей». Предприниматель опубликовал заявление, в котором опроверг эти домыслы, подчеркнув, что никогда требовал денег на «Линию Вагнера».
Пригожин рассказал, что еще в начале октября передал поручение о возведении «Линии Вагнера», поскольку был уверен в том, что диверсионные группы ВСУ могут предпринять попытки проникнуть на территорию Белгородской области. Бизнесмен объяснил, что цель строительства — простимулировать сознательный бизнес и городские власти к возведению оборонительных сооружений и озадачить население созданием народного ополчения.
«Прекрасно, что спустя полтора месяца эта линия начала появляться в Белгородской области. Первое, то, что это не "Линия Вагнера", а "Засечная черта" — это правильно. "Засечная черта" — историческое название, а "Линией Вагнера" эти укрепсооружения я не называл, это уже народное творчество», — передает слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Предприниматель также рассказал, что вместе с командирами ЧВК «Вагнер» хотел организовать подготовку жителей Белгородской области для обучения их воинскому мастерству на территории региона. Пригожин объяснил, что подобное сейчас происходит в Краснодарском крае.
«Почему в итоге мы не делаем это в Белгородской области? Объясняю: достаточно большое количество различных патриотических организаций занимается такой же деятельностью. И поэтому, чтобы не толкаться всем вместе на одной поляне, и делать это качественно, подготовку добровольцев из Белгородской, Курской, и других областей мы ведем на своей основной базе», — заявил бизнесмен.
Кроме того, Пригожин ответил на появившиеся в СМИ слухи о том, что он якобы предложил высокую цену за строительство «Линии Вагнера». Предприниматель подчеркнул, что никогда не просил ни у кого денег. Подобные заявления он назвал хамскими, объявив, что его юристы будут внимательно изучать источники этих слов. Бизнесмен также отметил, что построенная в Белгородской области часть оборонительных сооружений была возведена исключительно за его счет.
«Считаю подобные заявления хамскими, в связи с чем дал поручение своим юристам внимательно разобраться в источниках этих сообщений. Если мы найдем засранца, то как следует надерем ему задницу», — говорится в заявлении Пригожина.
По мнению предпринимателя, местный бизнес должен быть вовлечен в оборону не только путем передачи денег в различные фонды. Он должен участвовать в подготовке и управлении данными добровольческими подразделениями.
«Как я уже и говорил, каждый желающий защитить свою Родину имеет на это право, а Родина должна не скупиться на ордена, медали и другие благодарности этому бизнесу, я тому пример», — резюмировал предприниматель.
Ранее Евгений Пригожин ответил на вопрос о неготовности подавляющего большинства взрослых мужчин в России к военным нагрузкам на фоне частичной мобилизации. По его словам, каждый половозрелый самец для защиты своих близких, семьи и Родины должен иметь нормальную физическую форму, а не «валяться за компьютерными играми» с утра до ночи.