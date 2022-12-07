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Песков: на встрече Путина с членами СПЧ не будет стоп-листа вопросов

Политика
Песков: на встрече Путина с членами СПЧ не будет стоп-листа вопросов

Все желающие смогут высказаться на встрече президента России Владимира Путина с новым составом Совета по правам человека при главе государства. Ни о каком стоп-листе вопросов в рамках мероприятия речи идти не может, передает RT слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Напомним, в ноябре президент РФ подписал указ об изменении состава СПЧ. Новыми членами консультационного органа стали депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина и военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

При этом из состава СПЧ были исключены десять человек. Среди них глава Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский, политический обозреватель Николай Сванидзе, председатель благотворительной организации «Комитет за гражданские права» Андрей Бабушкин и другие.
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