Власти Подмосковья решили отказаться от массовых мероприятий на новогодних праздниках

Речь идет о различных активностях во всех направлениях — будь то сказка или просто теплые пожелания, отметил он. Досуг детей будет организован как в школах, так и в детских садах. При этом планируется оставить мероприятия, связанные спортом. По словам губернатора, остальное будет «отложено на потом» до момента «долгожданной победы».