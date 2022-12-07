Власти Подмосковья решили отказаться от массовых мероприятий на новогодних праздниках

Массовые мероприятия на новогодних праздниках в Подмосковье будут сокращены до минимума. Вместо них силы планируется направить на организацию детского досуга, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-1».
Речь идет о различных активностях во всех направлениях — будь то сказка или просто теплые пожелания, отметил он. Досуг детей будет организован как в школах, так и в детских садах. При этом планируется оставить мероприятия, связанные спортом. По словам губернатора, остальное будет «отложено на потом» до момента «долгожданной победы».
Ранее стало известно, какому дереву достанется честь быть главным новогодним символом страны. Ей оказалась 95-летняя ель из деревни в Подмосковье.