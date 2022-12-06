«Товарищ Беглов, где вы?»: Пригожин заявил об отсутствии снегоуборочной техники на улицах Петербурга

Пригожин рассказал, что нечасто бывает в Санкт-Петербурге, но сегодня тот редкий день, когда ему удалось проехать по улицам Северной столицы за рулем. По словам предпринимателя, за время поездки он не встретил ни одной снегоуборочной машины. Он призвал «товарища» Беглова проснуться и приступить, наконец, к своим обязанностям.