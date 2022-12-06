«Товарищ Беглов, где вы?»: Пригожин заявил об отсутствии снегоуборочной техники на улицах Петербурга

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин обратился к губернатору Александру Беглову в связи с возникшим в городе снежным коллапсом. Бизнесмен поделился впечатлениями от поездки в родной город, его слова публикует пресс-служба компании «Конкорд».
Пригожин рассказал, что нечасто бывает в Санкт-Петербурге, но сегодня тот редкий день, когда ему удалось проехать по улицам Северной столицы за рулем. По словам предпринимателя, за время поездки он не встретил ни одной снегоуборочной машины. Он призвал «товарища» Беглова проснуться и приступить, наконец, к своим обязанностям.
«Товарищ Беглов, где вы? Просыпайтесь! Доставайте "лопату Беглова", пока лопата в руках рассерженных петербуржцев не достала своего героя», — подчеркнул бизнесмен.
Ранее Евгений Пригожин заявил, что Александр Беглов экспериментирует над Северной столицей словно «врач-маньяк». Всем известно о провалах градоначальника с частичной мобилизацией и транспортной реформой. Плюс ко всему каждую зиму местным жителям приходится терпеть бездействие Смольного, когда на улицах «неожиданно» появляется снег.