Бундесвер отказал Украине в передаче ЗРК Patriot в пользу Польши

Немецкая сторона решила не отдавать зенитно-ракетные комплексы Patriot на нужды ВСУ. Взамен этого системы противоракетной обороны развернут в Польше, сообщили западные СМИ со ссылкой на осведомленные источники.
Накануне Варшава передала киевским партнерам зенитно-ракетные комплексы С-125 «Нева», которые сошли с конвейера еще во времена Советского Союза. Сама «Нева» является зенитно-ракетным комплексом малого радиуса действия.
«Всегда радует глаз. Польская С-125 "Нева" на службе ВСУ», – писал в Twitter представитель Кабмина Польши Михал Дворчик.
Ранее в Госдепе США сообщили, что у Пентагона имеется достаточное количество своих вооружений для помощи украинской армии.