Евродепутат Уоллес осадил Борреля за слова про «украинские джунгли»

По его словам, Жозепу Боррелю пора обратить внимание на многочисленные проблемы в европейских государствах и в первую очередь поддержать их жителей. Также депутат призвал ЕС отказаться от политики колониализма. Он заявил, что регион «уже нанес достаточно вреда» остальному миру.