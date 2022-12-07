Евродепутат Уоллес осадил Борреля за слова про «украинские джунгли»

Страны-участницы Европейского союза должны заботиться о собственных гражданах вместо вмешательства в дела других государств. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал ирландский депутат Мик Уоллес, представляющий свою страну в Европейском парламенте.
Публикация стала ответом на слова верховного представителя содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Ранее дипломат назвал привилегированную Европу «садом», а остальной мир — угрожающими ей «джунглями». При этом он объяснил, что также имел ввиду украинский кризис.
После этого представитель ЕС подвергся жесткой критике со стороны международного сообщества и начал получать обвинения в расизме. В числе недовольных оказался и Мик Уоллес, посоветовавший «садовнику перестать вмешиваться в дела других стран».
По его словам, Жозепу Боррелю пора обратить внимание на многочисленные проблемы в европейских государствах и в первую очередь поддержать их жителей. Также депутат призвал ЕС отказаться от политики колониализма. Он заявил, что регион «уже нанес достаточно вреда» остальному миру.
Ранее Жозеп Боррель заявил, что гарантии безопасности для России должны обсуждаться в последнюю очередь. Приоритет в этом вопросе, по его мнению, обязана получить Украина.