Самогонный аппарат взорвался в квартире с ребенком в столице Татарстана

В «двушке» на 16-м этаже жилого дома в Казани прогремел взрыв, когда в одной из комнат находился несовершеннолетний. Как стало известно, взорвался самогонный аппарат, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Происшествие случилось примерно в 19 часов вторника в доме на улице Павлюхина. На место были направлены сотрудники экстренных служб. Чрезвычайное ведомство заявило, что в двухкомнатной квартире разгерметизировался самогонный аппарат, из-за чего произошел хлопок паров спирта.
В результате ЧП никто из людей не пострадал, добавили в пресс-службе. Несущие и межкомнатные стены не пострадали, повреждения зафиксированы лишь на остеклении в помещениях спальни, кухни и на балконе.