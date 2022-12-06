ООН напомнила о необходимости прекращения боевых действий на фоне удара ВСУ по аэродромам

Комментируя удар по российских аэродромам, она сообщила, что международная организация не имеет возможности проверить данную информацию. В связи с этим Тремблей заявила, что ей нечего рассказать по данной теме. Однако она считает, что удар ВСУ является поводом «напомнить о необходимости достижения прекращения огня».