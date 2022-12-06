ООН напомнила о необходимости прекращения боевых действий на фоне удара ВСУ по аэродромам

Украинские вооруженные силы совершили нападение на российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях. Представитель офиса генсека ООН Стефани Тремблей призвала к прекращению боевых действий на фоне данного события.
Комментируя удар по российских аэродромам, она сообщила, что международная организация не имеет возможности проверить данную информацию. В связи с этим Тремблей заявила, что ей нечего рассказать по данной теме. Однако она считает, что удар ВСУ является поводом «напомнить о необходимости достижения прекращения огня».
Согласно информации Министерства обороны, украинские войска атаковали российские аэродромы с помощью реактивных беспилотников советского производства. Системы ПВО успешно перехватили дроны. В результате падения произошел взрыв обломков БПЛА, что привело к смерти трех военнослужащих и травмам у четырех человек, пишет RT.
Ранее удар ВСУ по российским аэродромам прокомментировали в американском издании Bloomberg. По мнению аналитиков, данное нападение может привести к «опасному витку» эскалации конфликта.