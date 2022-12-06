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Дорожный конфликт со стрельбой в Кронштадте попал на видео

Происшествия
Дорожный конфликт со стрельбой в Кронштадте попал на видео

Информация о стрельбе в Кронштадте поступила днем 5 декабря. На место происшествия выдвинулся наряд полиции.

Согласно показаниям потерпевшего, на ограниченном участке шоссе шли ремонтные работы. Водитель иномарки подъехал к нему и сделал замечание по поводу техники безопасности, после чего началась словесная перепалка.

В результате конфликта автомобилист достал газовый пистолет и выстрелил рабочему в лицо. Пострадавшего госпитализировали с термическим ожогом глаз.

Агрессивного водителя задержали ночью 6 декабря и поместили в следственный изолятор. У него изъяли оружие и три патрона, возбуждено уголовное дело.
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