Путин проведет ежегодное заседание СПЧ 7 декабря

Президент России Владимир Путин проведет ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека 7 декабря. Об этом говорится на официальном сайте главы государства.
Ежегодная встреча с членами СПЧ пройдет в формате видеоконференции. Владимиру Путину доложат о работе Совета в 2022 году, затронут разные аспекты правозащитного содействия проведения СВО и интеграции новых российских субъектов.
Традиционно президент РФ Путин и члены СПЧ обменяются мнениями относительны разных вопросов. Они будут касаться деятельности консультативного органа при главе страны, добавили в Кремле.
Ранее президент России Владимир Путин выступил на форуме «Мы вместе». Глава государства наградил волонтера года Владимира Тараненко, который помогал в эвакуации мирного населения ДНР.