Премьер Эстонии предупредила жителей об отключениях электроэнергии при сильных морозах

Эстония будет вынуждена прибегать к отключениям электроэнергии во время сильного понижения температуры. Жителям страны необходимо позаботиться о сокращении потребления, заявила премьер-министр Кая Каллас в эфире «Радио 4».
При сильных морозах может возникнуть ситуация, когда производство электроэнергии не сможет покрыть потребности граждан, отметила она. В связи с этим каждому из жителей Эстонии необходимо принять меры, пишет RT.
Например, здание правительства сократило отопление и уменьшило освещение. Таким образом удалось сэкономить 40 процентов энергии, объяснила Каллас.
Ранее о рисках блэкаутов в Европе сообщило агентство Bloomberg. Энергетические рынки ряда стран уже напряжены до предела, говорится в статье.