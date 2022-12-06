Частный дом загорелся в окрестностях аэропорта Шереметьево

На подъезде к московскому аэропорту Шереметьево загорелся частный дом. Кадры с места происшествия предоставил Telegram-канал «РИА Новости».
Причины пожара в данный момент неизвестны. На опубликованных кадрах можно заметить, как серьезное возгорание вспыхнуло на крыше жилого одноэтажного дома.
Информации о пострадавших и возможных жертвах не поступало. Детали и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее на северо-западе вспыхнул огнем автосервис. Спасатели проводили эвакуацию людей из горящего здания.