Эмбер Херд подала очередную апелляцию на решение суда по делу против Джонни Деппа

Звезда «Аквамена» заявила, что во время слушаний присяжных не были предъявлены свидетельства о случаях домашнего насилия. Поэтому решение суда было принято не в пользу Эмбер Херд. В результате актриса предоставила апелляцию и изложила все обвинения против Деппа на 68 страницах.