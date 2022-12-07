Эмбер Херд подала очередную апелляцию на решение суда по делу против Джонни Деппа

Американская актриса Эмбер Херд подала новую апелляцию против бывшего мужа Джонни Деппа. Об этом сообщает The New York Post.
Звезда «Аквамена» заявила, что во время слушаний присяжных не были предъявлены свидетельства о случаях домашнего насилия. Поэтому решение суда было принято не в пользу Эмбер Херд. В результате актриса предоставила апелляцию и изложила все обвинения против Деппа на 68 страницах.
Защита Эмбер Херд призвала пересмотреть решение, отклонить претензии Джонни Деппа или назначить новое судебное слушание. По данным издания, актриса подала апелляцию в конце ноября текущего года.
Громкие скандалы, связанные с Эмбер Херд, не заканчиваются. Недавно актриса лишилась своего аккаунта в Twitter. Это произошло, как только пост владельца соцсети занял ее бывший возлюбленный Илон Маск.