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YASNO спрогнозировала отключения электроэнергии на Украине до весны

Общество
YASNO спрогнозировала отключения электроэнергии на Украине до весны

Массовые отключения электроэнергии на всей территории Украины продолжатся. Они продлятся по меньшей мере до весны следующего года, заявил генеральный директор энергопоставляющей компании YASNO Сергей Коваленко в интервью агентству ТСН.

Ожидается, что отключения электричества на Украине будут наблюдаться вплоть до марта. Коваленко подчеркнул, что сценарий с продолжающимися блэкаутами является «базовым» для Украины. По его словам, такой расклад будет «хорош» для Киева, если государству удастся пережить эту зиму и начало весны в стабилизационных графиках.

Коваленко добавил, что существует немало вопросов, при которых Украина сможет полностью отказаться от графиков отключения электроэнергии. Тогда в стране «100% будет свет».

Ранее исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал, когда экстренные отключения электроэнергии на Украине сменятся плановыми. По его мнению, это произойдет не раньше, чем через несколько недель.
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