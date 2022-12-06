YASNO спрогнозировала отключения электроэнергии на Украине до весны

Ожидается, что отключения электричества на Украине будут наблюдаться вплоть до марта. Коваленко подчеркнул, что сценарий с продолжающимися блэкаутами является «базовым» для Украины. По его словам, такой расклад будет «хорош» для Киева, если государству удастся пережить эту зиму и начало весны в стабилизационных графиках.