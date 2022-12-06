Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Белый дом сообщил о планах Байдена баллотироваться на второй президентский срок

Политика
Белый дом сообщил о планах Байдена баллотироваться на второй президентский срок

Джо Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок. Об этом сообщили в Белом доме.

Американский президент Джо Байден собирается принять окончательное решение о своем выдвижении после новогодних праздников. По словам представителя аппарата администрации Рона Клейна, кандидатуру главы Белого дома могут поддержать члены Демократической партии.

Байден занял пост президента Соединенных Штатов в январе 2021 года. Его конкурентом выступил на тот момент действующий глава Белого дома Дональд Трамп. Последний подтвердил готовность вновь участвовать в президентской гонке 2024 года.
байден выборы сша
Военкоры ФАН
Лучшие в аду