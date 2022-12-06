Белый дом сообщил о планах Байдена баллотироваться на второй президентский срок

Джо Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок. Об этом сообщили в Белом доме.
Американский президент Джо Байден собирается принять окончательное решение о своем выдвижении после новогодних праздников. По словам представителя аппарата администрации Рона Клейна, кандидатуру главы Белого дома могут поддержать члены Демократической партии.
Байден занял пост президента Соединенных Штатов в январе 2021 года. Его конкурентом выступил на тот момент действующий глава Белого дома Дональд Трамп. Последний подтвердил готовность вновь участвовать в президентской гонке 2024 года.