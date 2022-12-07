Правительство утвердило порядок выдачи водительских прав жителям новых регионов России

Данный документ затрагивает, в том числе, владельцев машин граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживавших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях на момент их вхождения в состав России. Постановление касается и тех, кто когда-то находился на указанных территориях, но уехал в РФ.

