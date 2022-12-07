Правительство утвердило порядок выдачи водительских прав жителям новых регионов России

Власти России утвердили правила предоставления госуслуг по регистрации автомобилей и выдаче прав для жителей новых регионов страны. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Данный документ затрагивает, в том числе, владельцев машин граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживавших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях на момент их вхождения в состав России. Постановление касается и тех, кто когда-то находился на указанных территориях, но уехал в РФ.
Выдача водительских прав для жителей новых регионов будет осуществляться без экзаменов и медосвидетельствования. Граждан также освободили от необходимости уплаты госпошлины. Им нужно будет предоставить водительские права, выданные властями ДНР, ЛНР, Украины, либо уполномоченными органами Запорожской и Херсонской областей.
Ранее президент России Владимир Путин затронул тему присоединения новых регионов на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых. Глава государства одной фразой обосновал правильность такого решения.