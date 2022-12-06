Нефть марки Brent торгуется на уровне ниже $79 впервые с начала января

По данным на 21:19 по московскому времени цена февральских фьючерсов на Brent снижается на 4,34% и достигает 79,09 доллара за баррель. Несколькими минутами ранее стоимость этой марки подешевела до уровня ниже 79 долларов за баррель. Январские фьючерсы на WTI демонстрируют спад на 4,17%, до 73,72 доллара, пишет «Взгляд».