Вострецов предложил поставить ребром вопрос поставок оружия Украине на заседании СБ ООН

Как сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, поставляемое Украине вооружение все чаще оказывается в руках бандитов и террористов. Москва намерена поднять этот вопрос на заседании СБ ООН 9 декабря. По словам Вострецова, западные страны открещиваются от своего участия в украинском конфликте, однако больше всех в этом преуспевают США.