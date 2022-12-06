Вострецов предложил поставить ребром вопрос поставок оружия Украине на заседании СБ ООН

Россия запросила заседание Совета безопасности ООН в связи с продолжающимися поставками оружия Украине со стороны Запада. Председатель объединения профсоюзов СОЦПРОФ Сергей Вострецов высказал мнение об этом Федеральному агентству новостей.
Как сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, поставляемое Украине вооружение все чаще оказывается в руках бандитов и террористов. Москва намерена поднять этот вопрос на заседании СБ ООН 9 декабря. По словам Вострецова, западные страны открещиваются от своего участия в украинском конфликте, однако больше всех в этом преуспевают США.
Государства считают, что имеют право поставлять Киеву вооружение. Более того, некоторые страны занимаются подготовкой украинских военных, а также отправляют в страну своих специалистов.
«В связи с этим считаю нам надо поставить в Совбезе ООН вопрос ребром», — подчеркнул Вострецов.
Он считает, что хоть Россия и не противостоит НАТО, она имеет право наносить удары по отдельным странам, снабжающим Украину оружием и войсками. Вострецов предложил сделать «пару предупредительных» залпов неядерным вооружением по Лондону и Варшаве. По его словам, это может избавить «извращенцев от двоякого толкования участия их в конфликте».