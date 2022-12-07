Пострадавший в результате стрельбы в Крымске мужчина умер в больнице

При этом сам злоумышленник свел счеты с жизнью сразу после совершенного преступления. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили его тело в автомобиле, припаркованном недалеко от его дома. Как стало известно, Владимир Жиров судился за право владеть недвижимостью с родственниками.