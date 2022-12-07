Пострадавший в результате стрельбы в Крымске мужчина умер в больнице

Мужчина, пострадавший во время стрельбы в торговом центре «Славянский» в Крымске, скончался в больнице. Таким образом число жертв происшествия возросло до четырех, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Напомним, инцидент произошел 24 ноября. Нападавшим оказался 66-летний Владимир Жиров. Сначала гражданин застрелил двух своих знакомых, а после ранил еще одного прохожего. От полученных травм мужчины погибли на месте.
Также пулю поймал еще один 61-летний гражданин, которого срочно госпитализировали. Во вторник, 6 декабря, стало известно о смерти мужчины.
При этом сам злоумышленник свел счеты с жизнью сразу после совершенного преступления. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили его тело в автомобиле, припаркованном недалеко от его дома. Как стало известно, Владимир Жиров судился за право владеть недвижимостью с родственниками.
Следственный комитет России завел уголовное дело по факту произошедшего. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль.