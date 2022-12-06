События на Украине к 21:00 6 декабря: Венгрия заблокировала 18 млрд евро для Киева, Зеленский посетил Славянск

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 6 декабря.
Россия
Утром Минобороны РФ отчиталось о поражении всех назначенных целей в результате массированного удара по Украине в течение 5 декабря. Речь идет о системах военного управления, узлах связи, объектах энергетики, военной промышленности и железнодорожной инфраструктуры, что осложняет переброску подкреплений противника.
Также за прошедшие сутки поражены четыре пункта управления, три склада боеприпасов, 83 артиллерийских подразделения и 176 районов скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также расположение иностранных наемников в Ильичовке.
Средствами противовоздушной обороны были перехвачены шесть беспилотников противника, 15 реактивных снарядов и две противорадиолокационные ракеты HARM.
Ситуация в Донбассе
В течение дня ВСУ планомерно обстреливали жилые кварталы Донецка, сообщается о погибших и раненых в различных районах. В число жертв вошла депутат парламента ДНР Мария Пирогова.
Тем временем в Славянск прибыл украинский президент Владимир Зеленский, который записал ролик на фоне местной стелы и объявил, что находится на передовой. Выезд был посвящен дню ВСУ.
Сегодня упорные бои протекали в районах Опытного и Клещеевки. Противник готовится к продвижению российских подразделений юго-западнее Бахмута, укрепляясь в Часовом Яре.
Украина
Венгрия заблокировала новый пакет финансовой помощи Украине от Евросоюза в размере 18 миллиардов евро. Будапешт отказался согласовывать и принимать условия Европарламента, так как это является «поправкой в финансовое законодательство».
Также сегодня поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов обвинил Тбилиси в отсутствии помощи Киеву оружием, боеприпасами и техникой. В ответ ему было сказано, что закавказское государство не может и не станет оказывать военную поддержку, ограничившись гуманитарной сферой. При этом, однако, следует отметить, что на стороне ВСУ присутствуют сотни грузинских наемников.