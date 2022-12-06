События на Украине к 21:00 6 декабря: Венгрия заблокировала 18 млрд евро для Киева, Зеленский посетил Славянск

Также сегодня поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов обвинил Тбилиси в отсутствии помощи Киеву оружием, боеприпасами и техникой. В ответ ему было сказано, что закавказское государство не может и не станет оказывать военную поддержку, ограничившись гуманитарной сферой. При этом, однако, следует отметить, что на стороне ВСУ присутствуют сотни грузинских наемников.