На Западе такие никому не нужны: юрист Беше-Головко о ситуации с телеканалом «Дождь»

Любой условно оппозиционный журналист или политик, перебравшийся на Запад, должен либо принять новые правила игры и отвергнуть фантазии о «западных свободах», либо жестоко поплатиться за малейшие попытки сохранять объективность. Второй случай и произошел с телеканалом «Дождь»✱ (СМИ, признанное иноагентом в РФ). Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказала французский политолог, профессор публичного права Карин Беше-Головко.
Сегодня, 6 декабря, национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание телеканала «Дождь». Скандал вокруг СМИ начался менее недели назад, когда за случайную оговорку в эфире уволили ведущего Алексея Коростелева.
«Если вещающие на Западе оппозиционные российские СМИ рассчитывали или рассчитывают на какую-то минимальную свободу слова, то они глубоко заблуждаются. Заблуждаются и те из переместившихся за рубеж российских журналистов, кто пытается балансировать на тонкой грани между ненавистью к «плохой» власти и лояльностью к «хорошим» гражданам России. Ярким свидетельством этому является история с телеканалом «Дождь» в целом, и его сотрудником Коростелевым в частности. «Свободные» и «лояльные» своему народу российские СМИ на Западе не интересны и не нужны. Они используются лишь как инструмент для нанесения информационных ударов не только по президенту и его окружению, но и по российскому государству и народу. Если кто-то из «релокантов» этого еще не понял, то его ждет глубокое разочарование. Как то, которое постигло Алексея Коростелева», — высказала свою точку зрения эксперт.
При этом юрист отметила, что ничего принципиально нового в этой истории нет. Просто «маховик истории» вышел на очередной цикл.
«Впрочем, ничего нового здесь нет. В свое время некоторые представители «белого движения» продолжали бороться с ненавистным им государством СССР и его «плохими» элитами якобы за «хорошую» Россию и ее народ. А потом воевали в рядах нацистов и помогали уничтожать отнюдь не советскую элиту, а столь дорогую им якобы Россию и тот самый народ. Так что история в какой-то мере повторяется», — заключила она.
Буквально недавно Служба госбезопасности Латвии рекомендовала МВД республики включить экс-ведущего «Дождя» Алексея Коростелева в черный список лиц, которым запрещен въезд в страну.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами