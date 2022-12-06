На Западе такие никому не нужны: юрист Беше-Головко о ситуации с телеканалом «Дождь»

Любой условно оппозиционный журналист или политик, перебравшийся на Запад, должен либо принять новые правила игры и отвергнуть фантазии о «западных свободах», либо жестоко поплатиться за малейшие попытки сохранять объективность. Второй случай и произошел с телеканалом «Дождь»✱ (СМИ, признанное иноагентом в РФ). Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказала французский политолог, профессор публичного права Карин Беше-Головко.