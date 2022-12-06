«Дважды рабы»: Анастасия Кашеварова объяснила, кому запрещают вещание в Латвии

Журналист, основатель интернет-издания Daily Storm Анастасия Кашеварова прокомментировала скандал с оппозиционным российским СМИ в Латвии.
Новость о том, что «рукопожатному» СМИ «Дождь»✱ (признан иноагентом в РФ) было отказано в аккредитации в Латвии, взбудоражила либеральную общественность в России. Люди с «прогрессивными взглядами» в течение всего дня во всех соцсетях возмущаются решением латышей, которые не оценили порыва россиян, бежавших в прибалтийское государство, чтобы безнаказанно поливать ложью и грязью преданную ими Родину.
«Вывод один, что все эти оппозиционеры — дважды рабы. Они добровольно пресмыкаются перед Западом, и их дополнительно еще нагибают. Они оказались не нужны ни в России, да и хозяева, которых они выбрали, от них отказались. Мещанство души и разума», — сказала собеседница ФАН.
Напомним, в Латвии отозвали лицензию у телеканала «Дождь», который вещал на российскую аудиторию из этой страны. Причиной послужила, как следует из обоснования латвийского регулятора, «угроза национальной безопасности и общественному порядку». Вероятно, оговорка телеведущего Алексея Коростелева в прямом эфире 1 декабря об оказании помощи российским военнослужащим на Украине, а также демонстрация карты, где Крым обозначен как российская территория, стали достаточными причинами для отзыва лицензии. Вещание телеканала прекратится 8 декабря.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами