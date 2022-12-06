«Дважды рабы»: Анастасия Кашеварова объяснила, кому запрещают вещание в Латвии

Новость о том, что «рукопожатному» СМИ «Дождь»✱ (признан иноагентом в РФ) было отказано в аккредитации в Латвии, взбудоражила либеральную общественность в России. Люди с «прогрессивными взглядами» в течение всего дня во всех соцсетях возмущаются решением латышей, которые не оценили порыва россиян, бежавших в прибалтийское государство, чтобы безнаказанно поливать ложью и грязью преданную ими Родину.