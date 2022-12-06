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Испания проиграла сборной Марокко и вылетела с чемпионата мира в Катаре

Спорт
Испания проиграла сборной Марокко и вылетела с чемпионата мира в Катаре

Сборная Марокко обыграла команду Испании в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. После поражения испанцы выбыли из турнира.

Команды не забили ни одного гола в основное время. Итог встречи решился в серии послематчевых пенальти. В результате марокканцы победили со счетом 3:0 и прошли в 1/4 финала ЧМ-2022. Для Марокко это первый выход в четвертьфинал чемпионата мира.

Пока неизвестно, с кем встретятся марокканские игроки на следующей стадии. Соперник сборной определится по итогам встречи Португалии и Швейцарии.
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