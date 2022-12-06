Испания проиграла сборной Марокко и вылетела с чемпионата мира в Катаре

Команды не забили ни одного гола в основное время. Итог встречи решился в серии послематчевых пенальти. В результате марокканцы победили со счетом 3:0 и прошли в 1/4 финала ЧМ-2022. Для Марокко это первый выход в четвертьфинал чемпионата мира.