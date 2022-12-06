Премьер Рама рассказал о пути Албании «из ада» в Евросоюз

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что его страна вышла «из ада» и теперь будет стараться присоединиться к Евросоюзу. Об этом он рассказал во время пресс-конференции.
Рама провел встречу с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Глава албанского правительства со ссылкой на результаты соцопросов заявил, что жители его страны — «самая проевропейская нация в Европе».
«Не потому что мы наивные, а потому что мы вышли из самого настоящего ада. Не французского ада, который французы называют адом. А самого настоящего, с изоляцией и полной невозможностью связи с Европой», — объяснил Рама.
Руководитель кабмина Португалии Антониу Кошта ранее раявил о невозможности расширения Евросоюза. По его мнению, международному объединению нужно «глубоко перестроиться», чтобы не «взорваться» из-за новых членов.