Мобильные штабы волонтеров открылись в центре Москвы

В рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ за пределами Дома молодежи на Красной площади и в Центральном детском магазине на Лубянке заработали два мобильных штаба Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ.
Первыми посетителями штаба стали участники Международного форума гражданского участия, объединившего добровольцев, представителей студенческих активов, общественных и политических деятелей из более чем 45 стран и 89 регионов страны.
В тематических домиках на ГУМ-Ярмарке на Красной площади можно передать свои подарки для семей мобилизованных и бойцов, которые сейчас находятся на передовой. Волонтеры принимают шампунь, мыло, влажные салфетки, зубную пасту, письма, рисунки с пожеланиями, носки, майки, нательное белье, теплые шапки и перчатки, комплекты термобелья, чай, кофе, сладости. Детям военнослужащих можно оставить теплую одежду, мягкие игрушки, наборы для творчества, сладкие подарки, книги и канцелярию. Также в мобильных штабах #МЫВМЕСТЕ можно присоединиться к акции «Добрая почта» и подписать поздравительную открытку для защитников Отечества. Все принесенные в домик подарки будут упакованы и направлены в военные части на передовую и семьям мобилизованных. Также во всех пространствах #МЫВМЕСТЕ можно будет ознакомиться с деятельностью волонтеров, записаться в их ряды и многое другое.
«Впервые в этом году на ГУМ-Ярмарке появился наш тематический домик. Каждый сможет сделать доброе дело и поздравить всех детей и всех взрослых. В рамках акции в мобильном штабе также собирается гуманитарная помощь, — это предметы первой необходимости, с перечнем можно ознакомиться на сайте #МЫВМЕСТЕ или у волонтеров. Книги, сувениры, игрушки, все предметы собираются в «корзину добра», после чего отправляется семьям военнослужащих», — прокомментировала руководитель трека Росмолодежь.Добро Дарья Жукова.
Помощь волонтеров абсолютно востребована среди семей и родителей военных-участников спецоперации, заявил недавно президент России Владимир Путин. Глава государства пообещал делать все возможное для поддержки волонтерских движений.