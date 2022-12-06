Мобильные штабы волонтеров открылись в центре Москвы

В тематических домиках на ГУМ-Ярмарке на Красной площади можно передать свои подарки для семей мобилизованных и бойцов, которые сейчас находятся на передовой. Волонтеры принимают шампунь, мыло, влажные салфетки, зубную пасту, письма, рисунки с пожеланиями, носки, майки, нательное белье, теплые шапки и перчатки, комплекты термобелья, чай, кофе, сладости. Детям военнослужащих можно оставить теплую одежду, мягкие игрушки, наборы для творчества, сладкие подарки, книги и канцелярию. Также в мобильных штабах #МЫВМЕСТЕ можно присоединиться к акции «Добрая почта» и подписать поздравительную открытку для защитников Отечества. Все принесенные в домик подарки будут упакованы и направлены в военные части на передовую и семьям мобилизованных. Также во всех пространствах #МЫВМЕСТЕ можно будет ознакомиться с деятельностью волонтеров, записаться в их ряды и многое другое.